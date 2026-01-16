DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260116-930-552291/11 / 6Heimatschutzministerin Kristi Noem spricht mit Reportern im Weißen Haus in Washington.Foto: Alex Brandon1/6Heimatschutzministerin Kristi Noem spricht mit Reportern im Weißen Haus in Washington.Foto: Alex BrandonUS-Präsident Donald Trump zeigt Ringe während einer Veranstaltung.Foto: Alex Brandon2/6Eine Formation bildet sich, um Demonstranten zurückzudrängen.Foto: Dave Decker3/6Wellen prallen gegen ein Fahrzeug, das nach einer Sturzflut in der Nähe des Wye River.Foto: Michael Currie4/6Menschen überqueren eine Straße an einem verschneiten Tag in Toronto, Kanada.Foto: Zou Zheng5/6Die deutsche Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin mit ihren Silbermedaillen.Foto: Mike Egerton6/6