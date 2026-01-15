Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Bilder des Tages

1 / 12
Trophäen stehen während eines Pressetermins zu der Produktion der Berlinale Bären in der Bildgießerei Hermann Noack. Die Berlinale 2026 findet vom 12. bis 22. Februar statt.
Foto: Britta Pedersen
1/12
Produktion der Berlinale-Bären
Ein Junge (r) lässt einen Drachen steigen, während er mit seinem Vater nach dem Fischen am Stadtrand von Phnom Penh nach Hause geht.
Foto: Heng Sinith
2/12
Die Elbfähre »Tanja« fährt bei Eisgang über die Elbe.
Foto: Philipp Schulze
3/12
Ein Eisbär sitzt auf einem Felsen. Zum Jahreswechsel hat das Zoo-Team in Hannover den Tierbestand gezählt, gemessen und gewogen.
Foto: Shireen Broszies
4/12
Wandernde Kraniche versammeln sich bei Sonnenaufgang im Naturschutzgebiet am Hula-See, nördlich des Sees Genezareth in Israel.
Foto: Ariel Schalit
5/12
Jannik Sinner lacht während einer Trainingspause.
Foto: Dita Alangkara
6/12
Demonstranten versammeln sich vor dem Minnesota State Capitol.
Foto: John Locher
7/12
Ein Gebäude steht nach einem russischen Shahed-Drohnenangriff in Flammen.
Foto: Tommaso Fumagalli
8/12
Ein Demonstrant liegt mit einem menschlichen Leichnam, der ein Opfer symbolisiert, auf dem Boden.
Foto: Krisztian Elek
9/12
Ein SpaceX Dragon dockt mit vier NASA Crew-11-Mitgliedern an Bord von der Internationalen Raumstation ISS ab.
Foto: Uncredited
10/12
Menschen betrachten monumentalen Skulpturen in Form von Kakteen die von mexikanischen Künstlern gefertigt wurden.
Foto: Carlos Santiago
11/12
Kinder beobachten Pinguine in der Changchun Ice and Snow New World in Changchun.
Foto: Yan Linyun
12/12