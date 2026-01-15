DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260115-930-546655/31 / 12Trophäen stehen während eines Pressetermins zu der Produktion der Berlinale Bären in der Bildgießerei Hermann Noack. Die Berlinale 2026 findet vom 12. bis 22. Februar statt.Foto: Britta Pedersen1/12Trophäen stehen während eines Pressetermins zu der Produktion der Berlinale Bären in der Bildgießerei Hermann Noack. Die Berlinale 2026 findet vom 12. bis 22. Februar statt.Foto: Britta PedersenEin Junge (r) lässt einen Drachen steigen, während er mit seinem Vater nach dem Fischen am Stadtrand von Phnom Penh nach Hause geht.Foto: Heng Sinith2/12Die Elbfähre »Tanja« fährt bei Eisgang über die Elbe.Foto: Philipp Schulze3/12Ein Eisbär sitzt auf einem Felsen. Zum Jahreswechsel hat das Zoo-Team in Hannover den Tierbestand gezählt, gemessen und gewogen.Foto: Shireen Broszies4/12Wandernde Kraniche versammeln sich bei Sonnenaufgang im Naturschutzgebiet am Hula-See, nördlich des Sees Genezareth in Israel.Foto: Ariel Schalit5/12Jannik Sinner lacht während einer Trainingspause.Foto: Dita Alangkara6/12Demonstranten versammeln sich vor dem Minnesota State Capitol.Foto: John Locher7/12Ein Gebäude steht nach einem russischen Shahed-Drohnenangriff in Flammen.Foto: Tommaso Fumagalli8/12Ein Demonstrant liegt mit einem menschlichen Leichnam, der ein Opfer symbolisiert, auf dem Boden.Foto: Krisztian Elek9/12Ein SpaceX Dragon dockt mit vier NASA Crew-11-Mitgliedern an Bord von der Internationalen Raumstation ISS ab.Foto: Uncredited10/12Menschen betrachten monumentalen Skulpturen in Form von Kakteen die von mexikanischen Künstlern gefertigt wurden.Foto: Carlos Santiago11/12Kinder beobachten Pinguine in der Changchun Ice and Snow New World in Changchun.Foto: Yan Linyun12/12