Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260115-930-546655/2

1 / 8
Wandernde Kraniche versammeln sich bei Sonnenaufgang im Naturschutzgebiet am Hula-See, nördlich des Sees Genezareth in Israel.
Foto: Ariel Schalit
1/8
Zugvögel in Israel
Wandernde Kraniche versammeln sich bei Sonnenaufgang im Naturschutzgebiet am Hula-See, nördlich des Sees Genezareth in Israel.
Foto: Ariel Schalit
Jannik Sinner lacht während einer Trainingspause.
Foto: Dita Alangkara
2/8
Demonstranten versammeln sich vor dem Minnesota State Capitol.
Foto: John Locher
3/8
Ein Gebäude steht nach einem russischen Shahed-Drohnenangriff in Flammen.
Foto: Tommaso Fumagalli
4/8
Ein Demonstrant liegt mit einem menschlichen Leichnam, der ein Opfer symbolisiert, auf dem Boden.
Foto: Krisztian Elek
5/8
Ein SpaceX Dragon dockt mit vier NASA Crew-11-Mitgliedern an Bord von der Internationalen Raumstation ISS ab.
Foto: Uncredited
6/8
Menschen betrachten monumentalen Skulpturen in Form von Kakteen die von mexikanischen Künstlern gefertigt wurden.
Foto: Carlos Santiago
7/8
Kinder beobachten Pinguine in der Changchun Ice and Snow New World in Changchun.
Foto: Yan Linyun
8/8