Wandernde Kraniche versammeln sich bei Sonnenaufgang im Naturschutzgebiet am Hula-See, nördlich des Sees Genezareth in Israel. Jannik Sinner lacht während einer Trainingspause. Demonstranten versammeln sich vor dem Minnesota State Capitol. Ein Gebäude steht nach einem russischen Shahed-Drohnenangriff in Flammen. Ein Demonstrant liegt mit einem menschlichen Leichnam, der ein Opfer symbolisiert, auf dem Boden. Ein SpaceX Dragon dockt mit vier NASA Crew-11-Mitgliedern an Bord von der Internationalen Raumstation ISS ab. Menschen betrachten monumentalen Skulpturen in Form von Kakteen die von mexikanischen Künstlern gefertigt wurden. Kinder beobachten Pinguine in der Changchun Ice and Snow New World in Changchun.