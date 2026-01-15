DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260115-930-546655/11 / 11Jannik Sinner lacht während einer Trainingspause.Foto: Dita Alangkara1/11Jannik Sinner lacht während einer Trainingspause.Foto: Dita AlangkaraNigerianische Fußballfans sehen eine Live-Übertragung des Halbfinalspiels.Foto: Sunday Alamba2/11Demonstranten versammeln sich vor dem Minnesota State Capitol.Foto: John Locher3/11Medienvertreter betrachten den Prototyp eines Panzers auf der Detroit Auto Show.Foto: Jose Juarez4/11Ein Gebäude steht nach einem russischen Shahed-Drohnenangriff in Flammen.Foto: Tommaso Fumagalli5/11Ein Demonstrant liegt mit einem menschlichen Leichnam, der ein Opfer symbolisiert, auf dem Boden.Foto: Krisztian Elek6/11Ein SpaceX Dragon dockt mit vier NASA Crew-11-Mitgliedern an Bord von der Internationalen Raumstation ISS ab.Foto: Uncredited7/11In Fahnen gehüllte iranische Demonstranten skandieren Slogans.Foto: Krisztian Elek8/11Marokkanische Spieler feiern nach dem Sieg im Elfmeterschießen.Foto: Mosa'ab Elshamy9/11Menschen betrachten monumentalen Skulpturen in Form von Kakteen die von mexikanischen Künstlern gefertigt wurden.Foto: Carlos Santiago10/11Kinder beobachten Pinguine in der Changchun Ice and Snow New World in Changchun.Foto: Yan Linyun11/11