DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Jannik Sinner lacht während einer Trainingspause.
Foto: Dita Alangkara
Australian Open - Training
Jannik Sinner lacht während einer Trainingspause.
Foto: Dita Alangkara
Nigerianische Fußballfans sehen eine Live-Übertragung des Halbfinalspiels.
Foto: Sunday Alamba
Demonstranten versammeln sich vor dem Minnesota State Capitol.
Foto: John Locher
Medienvertreter betrachten den Prototyp eines Panzers auf der Detroit Auto Show.
Foto: Jose Juarez
Ein Gebäude steht nach einem russischen Shahed-Drohnenangriff in Flammen.
Foto: Tommaso Fumagalli
Ein Demonstrant liegt mit einem menschlichen Leichnam, der ein Opfer symbolisiert, auf dem Boden.
Foto: Krisztian Elek
Ein SpaceX Dragon dockt mit vier NASA Crew-11-Mitgliedern an Bord von der Internationalen Raumstation ISS ab.
Foto: Uncredited
In Fahnen gehüllte iranische Demonstranten skandieren Slogans.
Foto: Krisztian Elek
Marokkanische Spieler feiern nach dem Sieg im Elfmeterschießen.
Foto: Mosa'ab Elshamy
Menschen betrachten monumentalen Skulpturen in Form von Kakteen die von mexikanischen Künstlern gefertigt wurden.
Foto: Carlos Santiago
Kinder beobachten Pinguine in der Changchun Ice and Snow New World in Changchun.
Foto: Yan Linyun
