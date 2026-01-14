DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260114-930-541048/51 / 11Ein Eisbrecher bahnt sich seinen Weg über die Elbe bei Hohnstorf.Foto: Philipp Schulze1/11Ein Eisbrecher bahnt sich seinen Weg über die Elbe bei Hohnstorf.Foto: Philipp SchulzeEin Mann springt bei Temperaturen um die 10 Grad Celsius ins Mittelmeer, während die Sonne über Beirut aufgeht.Foto: Hassan Ammar2/11Japanische Affen baden in einer Freiluft-Thermalquelle im Tropischen Botanischen Garten von Hakodate.Foto: kyodo3/11Ein Hindu-Pilger verehrt den Sonnengott während eines rituellen Bades im Hooghly-Fluss anlässlich des Makar Sankranti-Festes in Kolkata.Foto: Bikas Das4/11Die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi (r) und der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung spielen Schlagzeug.Foto: Uncredited5/11Bundesbeamte stehen in Minneapolis Wache.Foto: Adam Gray6/11Ein Vogel in einem Käfig steht zum Verkauf auf der Motorhaube.Foto: Ramon Espinosa7/11Rettungskräfte arbeiten am Ort eines russischen Luftangriffs auf ein Wohngebiet.Foto: Tommaso Fumagalli8/11Mitglieder eines Motorradclubs und Freunde tragen den Sarg eines venezolanischen Polizisten.Foto: Ariana Cubillos9/11US-Präsident Donald Trump (M) kommt auf der Joint Base Andrews an.Foto: Evan Vucci10/11Feuerwerk und Laserlicht erhellen den Himmel über dem Belgrader Turm in Belgrad.Foto: Darko Vojinovic11/11