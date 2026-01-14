Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260114-930-541048/5

1 / 11
Ein Eisbrecher bahnt sich seinen Weg über die Elbe bei Hohnstorf.
Foto: Philipp Schulze
1/11
Eisbrecher auf Elbe unterwegs
Ein Eisbrecher bahnt sich seinen Weg über die Elbe bei Hohnstorf.
Foto: Philipp Schulze
Ein Mann springt bei Temperaturen um die 10 Grad Celsius ins Mittelmeer, während die Sonne über Beirut aufgeht.
Foto: Hassan Ammar
2/11
Japanische Affen baden in einer Freiluft-Thermalquelle im Tropischen Botanischen Garten von Hakodate.
Foto: kyodo
3/11
Ein Hindu-Pilger verehrt den Sonnengott während eines rituellen Bades im Hooghly-Fluss anlässlich des Makar Sankranti-Festes in Kolkata.
Foto: Bikas Das
4/11
Die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi (r) und der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung spielen Schlagzeug.
Foto: Uncredited
5/11
Bundesbeamte stehen in Minneapolis Wache.
Foto: Adam Gray
6/11
Ein Vogel in einem Käfig steht zum Verkauf auf der Motorhaube.
Foto: Ramon Espinosa
7/11
Rettungskräfte arbeiten am Ort eines russischen Luftangriffs auf ein Wohngebiet.
Foto: Tommaso Fumagalli
8/11
Mitglieder eines Motorradclubs und Freunde tragen den Sarg eines venezolanischen Polizisten.
Foto: Ariana Cubillos
9/11
US-Präsident Donald Trump (M) kommt auf der Joint Base Andrews an.
Foto: Evan Vucci
10/11
Feuerwerk und Laserlicht erhellen den Himmel über dem Belgrader Turm in Belgrad.
Foto: Darko Vojinovic
11/11