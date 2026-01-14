DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260114-930-541048/31 / 10Japanische Affen baden in einer Freiluft-Thermalquelle im Tropischen Botanischen Garten von Hakodate.Foto: kyodo1/10Japanische Affen baden in einer Freiluft-Thermalquelle im Tropischen Botanischen Garten von Hakodate.Foto: kyodoEin Hindu-Pilger verehrt den Sonnengott während eines rituellen Bades im Hooghly-Fluss anlässlich des Makar Sankranti-Festes in Kolkata.Foto: Bikas Das2/10Sonne und Nebelreste sind über der winterlichen Landschaft von Obermühlbach, einem Ortsteil von Neukirchen, zu sehen.Foto: Ute Wessels3/10Die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi (r) und der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung spielen Schlagzeug.Foto: Uncredited4/10Bundesbeamte stehen in Minneapolis Wache.Foto: Adam Gray5/10Ein Vogel in einem Käfig steht zum Verkauf auf der Motorhaube.Foto: Ramon Espinosa6/10Rettungskräfte arbeiten am Ort eines russischen Luftangriffs auf ein Wohngebiet.Foto: Tommaso Fumagalli7/10Mitglieder eines Motorradclubs und Freunde tragen den Sarg eines venezolanischen Polizisten.Foto: Ariana Cubillos8/10US-Präsident Donald Trump (M) kommt auf der Joint Base Andrews an.Foto: Evan Vucci9/10Feuerwerk und Laserlicht erhellen den Himmel über dem Belgrader Turm in Belgrad.Foto: Darko Vojinovic10/10