DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260114-930-541048/21 / 9Ein Hindu-Pilger verehrt den Sonnengott während eines rituellen Bades im Hooghly-Fluss anlässlich des Makar Sankranti-Festes in Kolkata.Foto: Bikas Das1/9Ein Hindu-Pilger verehrt den Sonnengott während eines rituellen Bades im Hooghly-Fluss anlässlich des Makar Sankranti-Festes in Kolkata.Foto: Bikas DasSonne und Nebelreste sind über der winterlichen Landschaft von Obermühlbach, einem Ortsteil von Neukirchen, zu sehen.Foto: Ute Wessels2/9Die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi (r) und der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung spielen Schlagzeug.Foto: Uncredited3/9Bundesbeamte stehen in Minneapolis Wache.Foto: Adam Gray4/9Ein Vogel in einem Käfig steht zum Verkauf auf der Motorhaube.Foto: Ramon Espinosa5/9Rettungskräfte arbeiten am Ort eines russischen Luftangriffs auf ein Wohngebiet.Foto: Tommaso Fumagalli6/9Mitglieder eines Motorradclubs und Freunde tragen den Sarg eines venezolanischen Polizisten.Foto: Ariana Cubillos7/9US-Präsident Donald Trump (M) kommt auf der Joint Base Andrews an.Foto: Evan Vucci8/9Feuerwerk und Laserlicht erhellen den Himmel über dem Belgrader Turm in Belgrad.Foto: Darko Vojinovic9/9