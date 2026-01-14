Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Treffen zwischen Japan und Südkorea
Die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi (r) und der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung spielen Schlagzeug.
Foto: Uncredited
Bundesbeamte stehen in Minneapolis Wache.
Foto: Adam Gray
Ein Vogel in einem Käfig steht zum Verkauf auf der Motorhaube.
Foto: Ramon Espinosa
Rettungskräfte arbeiten am Ort eines russischen Luftangriffs auf ein Wohngebiet.
Foto: Tommaso Fumagalli
Mitglieder eines Motorradclubs und Freunde tragen den Sarg eines venezolanischen Polizisten.
Foto: Ariana Cubillos
US-Präsident Donald Trump (M) kommt auf der Joint Base Andrews an.
Foto: Evan Vucci
Feuerwerk und Laserlicht erhellen den Himmel über dem Belgrader Turm in Belgrad.
Foto: Darko Vojinovic
