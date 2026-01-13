DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260113-930-535980/51 / 12»Fuck Khamenei«, steht auf einem Schild während einer Demonstration zur Unterstützung der landesweiten Massenproteste gegen die Regierung im Iran.Foto: Sebastian Christoph Gollnow1/12»Fuck Khamenei«, steht auf einem Schild während einer Demonstration zur Unterstützung der landesweiten Massenproteste gegen die Regierung im Iran.Foto: Sebastian Christoph GollnowDie beiden Figuren von Ernie und Bert aus der Sesamstraße sind bei der Montage und Einweihung einer Fußgängerampel mit den Sesamstraßenfiguren in Hamburg dabei.Foto: Christian Charisius2/12Ein Seepferdchen wird bei einer Bestandskontrolle im Tropen-Aquarium von Hagenbecks Tierpark vermessen.Foto: Georg Wendt3/12Ein Eisbrecher des Wasser- und Schifffahrtsamts Eberswalde bricht das Eis an der Schleuse Hohensaaten.Foto: Patrick Pleul4/12Eine Konstruktion aus Schirmen: Eine Frau hat sich bei einstelligen Temperaturen eine provisorische Bleibe in einem Park gebaut.Foto: Boris Roessler5/12Ein vereister Tastschalter ist an einer Haltestelle in Brandenburg am frühen Morgen zu sehen.Foto: Patrick Pleul6/12Ein Mann geht während einer Demonstration in Minneapolis durch den Rauch von Tränengas, das von Bundesbeamten eingesetzt wurde.Foto: Adam Gray7/12Die Front eines Lastwagens in Straubing ist von einer Eisschicht überzogen.Foto: Armin Weigel8/12Traditionelle Strohdachhäuser sind mit Schnee bedeckt und werden im zum Weltkulturerbe gehörenden Dorf Shirakawa-go in der Präfektur Gifu in Zentraljapan beleuchtet.Foto: Uncredited9/12Eine Tränengaswolke, die von Bundesbeamten der Einwanderungsbehörde eingesetzt wird, steigt vor dem Bishop Whipple Federal Building in Minneapolis auf.Foto: Jen Golbeck10/12Außenminister Johann Wadephul (CDU) spricht nach einem Gespräch in New York mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN), Guterres, mit Reportern.Foto: Michael Kappeler11/12Schnee bedeckte Häuser stehen an der Küste einer Meeresbucht in Nuuk, der Hauptstadt von Grönland.Foto: Evgeniy Maloletka12/12