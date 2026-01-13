DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260113-930-535980/41 / 10Ein Seepferdchen wird bei einer Bestandskontrolle im Tropen-Aquarium von Hagenbecks Tierpark vermessen.Foto: Georg Wendt1/10Ein Seepferdchen wird bei einer Bestandskontrolle im Tropen-Aquarium von Hagenbecks Tierpark vermessen.Foto: Georg WendtEin Eisbrecher des Wasser- und Schifffahrtsamts Eberswalde bricht das Eis an der Schleuse Hohensaaten.Foto: Patrick Pleul2/10Eine Konstruktion aus Schirmen: Eine Frau hat sich bei einstelligen Temperaturen eine provisorische Bleibe in einem Park gebaut.Foto: Boris Roessler3/10Ein vereister Tastschalter ist an einer Haltestelle in Brandenburg am frühen Morgen zu sehen.Foto: Patrick Pleul4/10Ein Mann geht während einer Demonstration in Minneapolis durch den Rauch von Tränengas, das von Bundesbeamten eingesetzt wurde.Foto: Adam Gray5/10Die Front eines Lastwagens in Straubing ist von einer Eisschicht überzogen.Foto: Armin Weigel6/10Traditionelle Strohdachhäuser sind mit Schnee bedeckt und werden im zum Weltkulturerbe gehörenden Dorf Shirakawa-go in der Präfektur Gifu in Zentraljapan beleuchtet.Foto: Uncredited7/10Eine Tränengaswolke, die von Bundesbeamten der Einwanderungsbehörde eingesetzt wird, steigt vor dem Bishop Whipple Federal Building in Minneapolis auf.Foto: Jen Golbeck8/10Außenminister Johann Wadephul (CDU) spricht nach einem Gespräch in New York mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN), Guterres, mit Reportern.Foto: Michael Kappeler9/10Schnee bedeckte Häuser stehen an der Küste einer Meeresbucht in Nuuk, der Hauptstadt von Grönland.Foto: Evgeniy Maloletka10/10