DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Ein Eisbrecher des Wasser- und Schifffahrtsamts Eberswalde bricht das Eis an der Schleuse Hohensaaten.
Foto: Patrick Pleul
Eisbrecherflotte rückt Richtung Oder vor
Foto: Patrick Pleul
Eine Konstruktion aus Schirmen: Eine Frau hat sich bei einstelligen Temperaturen eine provisorische Bleibe in einem Park gebaut.
Foto: Boris Roessler
Ein vereister Tastschalter ist an einer Haltestelle in Brandenburg am frühen Morgen zu sehen.
Foto: Patrick Pleul
Ein Mann geht während einer Demonstration in Minneapolis durch den Rauch von Tränengas, das von Bundesbeamten eingesetzt wurde.
Foto: Adam Gray
Die Front eines Lastwagens in Straubing ist von einer Eisschicht überzogen.
Foto: Armin Weigel
Traditionelle Strohdachhäuser sind mit Schnee bedeckt und werden im zum Weltkulturerbe gehörenden Dorf Shirakawa-go in der Präfektur Gifu in Zentraljapan beleuchtet.
Foto: Uncredited
Eine Tränengaswolke, die von Bundesbeamten der Einwanderungsbehörde eingesetzt wird, steigt vor dem Bishop Whipple Federal Building in Minneapolis auf.
Foto: Jen Golbeck
Außenminister Johann Wadephul (CDU) spricht nach einem Gespräch in New York mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN), Guterres, mit Reportern.
Foto: Michael Kappeler
Schnee bedeckte Häuser stehen an der Küste einer Meeresbucht in Nuuk, der Hauptstadt von Grönland.
Foto: Evgeniy Maloletka
