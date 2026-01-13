DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260113-930-535980/31 / 9Ein Eisbrecher des Wasser- und Schifffahrtsamts Eberswalde bricht das Eis an der Schleuse Hohensaaten.Foto: Patrick Pleul1/9Ein Eisbrecher des Wasser- und Schifffahrtsamts Eberswalde bricht das Eis an der Schleuse Hohensaaten.Foto: Patrick PleulEine Konstruktion aus Schirmen: Eine Frau hat sich bei einstelligen Temperaturen eine provisorische Bleibe in einem Park gebaut.Foto: Boris Roessler2/9Ein vereister Tastschalter ist an einer Haltestelle in Brandenburg am frühen Morgen zu sehen.Foto: Patrick Pleul3/9Ein Mann geht während einer Demonstration in Minneapolis durch den Rauch von Tränengas, das von Bundesbeamten eingesetzt wurde.Foto: Adam Gray4/9Die Front eines Lastwagens in Straubing ist von einer Eisschicht überzogen.Foto: Armin Weigel5/9Traditionelle Strohdachhäuser sind mit Schnee bedeckt und werden im zum Weltkulturerbe gehörenden Dorf Shirakawa-go in der Präfektur Gifu in Zentraljapan beleuchtet.Foto: Uncredited6/9Eine Tränengaswolke, die von Bundesbeamten der Einwanderungsbehörde eingesetzt wird, steigt vor dem Bishop Whipple Federal Building in Minneapolis auf.Foto: Jen Golbeck7/9Außenminister Johann Wadephul (CDU) spricht nach einem Gespräch in New York mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN), Guterres, mit Reportern.Foto: Michael Kappeler8/9Schnee bedeckte Häuser stehen an der Küste einer Meeresbucht in Nuuk, der Hauptstadt von Grönland.Foto: Evgeniy Maloletka9/9