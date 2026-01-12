Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Ein Mann steht am Treptower Park in Berlin auf der zugefrorenen Spree.
Foto: Elisa Schu
Winter in Berlin
Ein Mann steht am Treptower Park in Berlin auf der zugefrorenen Spree.
Foto: Elisa Schu
Dieses von Vatican Media veröffentlichte Bild zeigt Papst Leo XIV. (l) bei einem Treffen mit der venezolanischen Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado in seiner Privatbibliothek im Vatikan.
Foto: Vatican Media
2/12
Landwirte demonstrieren mit einem Traktor mit einem Schild »Stirbt der Bauer, Stirbt das Land« vor dem Landwirtschaftsministerium.
Foto: Bernd Weißbrod
3/12
Der deutsche Eishockeyspieler Fabio Wagner steht während der Einkleidung für die Olympischen Winterspiele in Mailand für ein Video in einer verspiegelten Box.
Foto: Peter Kneffel
4/12
Tischler arbeiten an den Kirchenbänken in der Frauenkirche in Dresden.
Foto: Sebastian Kahnert
5/12
Im Licht der Morgensonne leuchten die Flügel von Tauben, die am Himmel über der Stadt Cottbus fliegen.
Foto: Patrick Pleul
6/12
Narendra Modi, Premierminister von Indien, und Bundeskanzler Friedrich Merz (r, CDU) stehen am Rande eines Drachenfestivals vor einem Feuerwerk am Ufer des Sabarmati in Ahmedabad.
Foto: Kay Nietfeld
7/12
Schnee liegt am Morgen vor einem Berliner Hochhaus.
Foto: Sebastian Gollnow
8/12
Eine Person geht in Minneapolis an einem Schild für Renee Good vorbei, die Anfang der Woche von einem ICE-Beamten tödlich erschossen wurde.
Foto: Christopher Katsarov
9/12
Der »Brunnen des Todes« ist eine gefährliche Stuntshow, die in Zirkussen und auf Messen in Bangladesch, Indien und anderen asiatischen Ländern aufgeführt wird.
Foto: Al Nasim Talukdar Rajib
10/12
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sitzt nach der Ankunft auf dem Internationalen Sardar Vallabhbhai Patel Flughafen in Ahmedabad in einer Limousine.
Foto: Kay Nietfeld
11/12
Nikki Glaser kommt zu den 83. Golden Globes im Beverly Hilton.
Foto: Jordan Strauss
12/12