DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260112-930-530977/41 / 8Tischler arbeiten an den Kirchenbänken in der Frauenkirche in Dresden.Foto: Sebastian Kahnert1/8Tischler arbeiten an den Kirchenbänken in der Frauenkirche in Dresden.Foto: Sebastian KahnertIm Licht der Morgensonne leuchten die Flügel von Tauben, die am Himmel über der Stadt Cottbus fliegen.Foto: Patrick Pleul2/8Narendra Modi, Premierminister von Indien, und Bundeskanzler Friedrich Merz (r, CDU) stehen am Rande eines Drachenfestivals vor einem Feuerwerk am Ufer des Sabarmati in Ahmedabad.Foto: Kay Nietfeld3/8Schnee liegt am Morgen vor einem Berliner Hochhaus.Foto: Sebastian Gollnow4/8Eine Person geht in Minneapolis an einem Schild für Renee Good vorbei, die Anfang der Woche von einem ICE-Beamten tödlich erschossen wurde.Foto: Christopher Katsarov5/8Der »Brunnen des Todes« ist eine gefährliche Stuntshow, die in Zirkussen und auf Messen in Bangladesch, Indien und anderen asiatischen Ländern aufgeführt wird.Foto: Al Nasim Talukdar Rajib6/8Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sitzt nach der Ankunft auf dem Internationalen Sardar Vallabhbhai Patel Flughafen in Ahmedabad in einer Limousine.Foto: Kay Nietfeld7/8Nikki Glaser kommt zu den 83. Golden Globes im Beverly Hilton.Foto: Jordan Strauss8/8