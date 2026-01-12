Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260112-930-530977/3

1 / 7
Im Licht der Morgensonne leuchten die Flügel von Tauben, die am Himmel über der Stadt Cottbus fliegen.
Foto: Patrick Pleul
1/7
Winterwetter in Brandenburg
Im Licht der Morgensonne leuchten die Flügel von Tauben, die am Himmel über der Stadt Cottbus fliegen.
Foto: Patrick Pleul
Narendra Modi, Premierminister von Indien, und Bundeskanzler Friedrich Merz (r, CDU) stehen am Rande eines Drachenfestivals vor einem Feuerwerk am Ufer des Sabarmati in Ahmedabad.
Foto: Kay Nietfeld
2/7
Schnee liegt am Morgen vor einem Berliner Hochhaus.
Foto: Sebastian Gollnow
3/7
Eine Person geht in Minneapolis an einem Schild für Renee Good vorbei, die Anfang der Woche von einem ICE-Beamten tödlich erschossen wurde.
Foto: Christopher Katsarov
4/7
Der »Brunnen des Todes« ist eine gefährliche Stuntshow, die in Zirkussen und auf Messen in Bangladesch, Indien und anderen asiatischen Ländern aufgeführt wird.
Foto: Al Nasim Talukdar Rajib
5/7
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sitzt nach der Ankunft auf dem Internationalen Sardar Vallabhbhai Patel Flughafen in Ahmedabad in einer Limousine.
Foto: Kay Nietfeld
6/7
Nikki Glaser kommt zu den 83. Golden Globes im Beverly Hilton.
Foto: Jordan Strauss
7/7