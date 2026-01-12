DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260112-930-530977/31 / 7Im Licht der Morgensonne leuchten die Flügel von Tauben, die am Himmel über der Stadt Cottbus fliegen.Foto: Patrick Pleul1/7Im Licht der Morgensonne leuchten die Flügel von Tauben, die am Himmel über der Stadt Cottbus fliegen.Foto: Patrick PleulNarendra Modi, Premierminister von Indien, und Bundeskanzler Friedrich Merz (r, CDU) stehen am Rande eines Drachenfestivals vor einem Feuerwerk am Ufer des Sabarmati in Ahmedabad.Foto: Kay Nietfeld2/7Schnee liegt am Morgen vor einem Berliner Hochhaus.Foto: Sebastian Gollnow3/7Eine Person geht in Minneapolis an einem Schild für Renee Good vorbei, die Anfang der Woche von einem ICE-Beamten tödlich erschossen wurde.Foto: Christopher Katsarov4/7Der »Brunnen des Todes« ist eine gefährliche Stuntshow, die in Zirkussen und auf Messen in Bangladesch, Indien und anderen asiatischen Ländern aufgeführt wird.Foto: Al Nasim Talukdar Rajib5/7Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sitzt nach der Ankunft auf dem Internationalen Sardar Vallabhbhai Patel Flughafen in Ahmedabad in einer Limousine.Foto: Kay Nietfeld6/7Nikki Glaser kommt zu den 83. Golden Globes im Beverly Hilton.Foto: Jordan Strauss7/7