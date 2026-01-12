DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260112-930-530977/21 / 6Narendra Modi, Premierminister von Indien, und Bundeskanzler Friedrich Merz (r, CDU) stehen am Rande eines Drachenfestivals vor einem Feuerwerk am Ufer des Sabarmati in Ahmedabad.Foto: Kay Nietfeld1/6Narendra Modi, Premierminister von Indien, und Bundeskanzler Friedrich Merz (r, CDU) stehen am Rande eines Drachenfestivals vor einem Feuerwerk am Ufer des Sabarmati in Ahmedabad.Foto: Kay NietfeldSchnee liegt am Morgen vor einem Berliner Hochhaus.Foto: Sebastian Gollnow2/6Eine Person geht in Minneapolis an einem Schild für Renee Good vorbei, die Anfang der Woche von einem ICE-Beamten tödlich erschossen wurde.Foto: Christopher Katsarov3/6Der »Brunnen des Todes« ist eine gefährliche Stuntshow, die in Zirkussen und auf Messen in Bangladesch, Indien und anderen asiatischen Ländern aufgeführt wird.Foto: Al Nasim Talukdar Rajib4/6Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sitzt nach der Ankunft auf dem Internationalen Sardar Vallabhbhai Patel Flughafen in Ahmedabad in einer Limousine.Foto: Kay Nietfeld5/6Nikki Glaser kommt zu den 83. Golden Globes im Beverly Hilton.Foto: Jordan Strauss6/6