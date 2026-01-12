DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260112-930-530977/11 / 4Eine Person geht in Minneapolis an einem Schild für Renee Good vorbei, die Anfang der Woche von einem ICE-Beamten tödlich erschossen wurde.Foto: Christopher Katsarov1/4Eine Person geht in Minneapolis an einem Schild für Renee Good vorbei, die Anfang der Woche von einem ICE-Beamten tödlich erschossen wurde.Foto: Christopher KatsarovDer »Brunnen des Todes« ist eine gefährliche Stuntshow, die in Zirkussen und auf Messen in Bangladesch, Indien und anderen asiatischen Ländern aufgeführt wird.Foto: Al Nasim Talukdar Rajib2/4Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sitzt nach der Ankunft auf dem Internationalen Sardar Vallabhbhai Patel Flughafen in Ahmedabad in einer Limousine.Foto: Kay Nietfeld3/4Nikki Glaser kommt zu den 83. Golden Globes im Beverly Hilton.Foto: Jordan Strauss4/4