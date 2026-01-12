Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
© dpa-infocom, dpa:260112-930-530977/1

Eine Person geht in Minneapolis an einem Schild für Renee Good vorbei, die Anfang der Woche von einem ICE-Beamten tödlich erschossen wurde.
Foto: Christopher Katsarov
Nach tödlichen Schüssen eines ICE-Beamten in Minneapolis
Foto: Christopher Katsarov
Der »Brunnen des Todes« ist eine gefährliche Stuntshow, die in Zirkussen und auf Messen in Bangladesch, Indien und anderen asiatischen Ländern aufgeführt wird.
Foto: Al Nasim Talukdar Rajib
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sitzt nach der Ankunft auf dem Internationalen Sardar Vallabhbhai Patel Flughafen in Ahmedabad in einer Limousine.
Foto: Kay Nietfeld
Nikki Glaser kommt zu den 83. Golden Globes im Beverly Hilton.
Foto: Jordan Strauss
