Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260111-930-527103/5

Schneefräse im Einsatz: Zweistellige Minusgrade auf dem Brocken
Foto: Matthias Bein
Winter auf dem Brocken
Schneefräse im Einsatz: Zweistellige Minusgrade auf dem Brocken
Foto: Matthias Bein
Nagl und Palla: DB informiert in Hannover über Zugverkehr im Winterwetter
Foto: Moritz Frankenberg
Rodeln: Weltcup in Winterberg - Degenhardt/Rosenthal legen im ersten Durchgang stark vor
Foto: David Inderlied
Wochenendspaß auf dem Eis: Stuhl-Skifahren im Park von Peking
Foto: Andy Wong
Nach ICE-Schüssen: Demonstrantub marschiert mit verkehrter US-Flagge durch Mall in Minneapolis
Foto: Charlie Riedel
Die Spieler der Dresdner Eislöwen wärmen sich vor dem Spiel gegen die Eisbären Berlin auf.
Foto: Robert Michael
Ein Teilnehmer des Skitouren-Everesting-Events fährt den Fichtelberg hinab.
Foto: Sebastian Willnow
Menschen nehmen am Feuerfest »Burning of the Clavie« in Burghead in Großbritannien teil.
Foto: Jane Barlow
Demonstranten marschieren während einer Kundgebung für eine Frau, die Anfang der Woche von einem ICE-Beamten in Minneapolis erschossen wurde.
Foto: Christopher Katsarov
Zwei Regierungsflieger auf einem Flugplatz.
Foto: Soeren Stache
Klettern in der Eiswand.
Foto: Petr David Josek
Ohne Hosen in der U-Bahn.
Foto: Frank Augstein
Vorfreude auf die Olympischen Winterspiele und Paralympics.
Foto: Andrew Medichini
Spuren im Sand.
Foto: Thibault Camus
Möwen fliegen an einem regnerischen Tag über dem Bosporus.
Foto: Emrah Gurel
