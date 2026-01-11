DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260111-930-527103/41 / 10Schneefräse im Einsatz: Zweistellige Minusgrade auf dem BrockenFoto: Matthias Bein1/10Schneefräse im Einsatz: Zweistellige Minusgrade auf dem BrockenFoto: Matthias BeinNagl und Palla: DB informiert in Hannover über Zugverkehr im WinterwetterFoto: Moritz Frankenberg2/10Rodeln: Weltcup in Winterberg - Degenhardt/Rosenthal legen im ersten Durchgang stark vorFoto: David Inderlied3/10Wochenendspaß auf dem Eis: Stuhl-Skifahren im Park von PekingFoto: Andy Wong4/10Nach ICE-Schüssen: Demonstrantub marschiert mit verkehrter US-Flagge durch Mall in MinneapolisFoto: Charlie Riedel5/10Die Spieler der Dresdner Eislöwen wärmen sich vor dem Spiel gegen die Eisbären Berlin auf.Foto: Robert Michael6/10Ein Teilnehmer des Skitouren-Everesting-Events fährt den Fichtelberg hinab.Foto: Sebastian Willnow7/10Menschen nehmen am Feuerfest »Burning of the Clavie« in Burghead in Großbritannien teil.Foto: Jane Barlow8/10Demonstranten marschieren während einer Kundgebung für eine Frau, die Anfang der Woche von einem ICE-Beamten in Minneapolis erschossen wurde.Foto: Christopher Katsarov9/10Zwei Regierungsflieger auf einem Flugplatz.Foto: Soeren Stache10/10