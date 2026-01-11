Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Schneefräse im Einsatz: Zweistellige Minusgrade auf dem Brocken
Foto: Matthias Bein
Nagl und Palla: DB informiert in Hannover über Zugverkehr im Winterwetter
Foto: Moritz Frankenberg
2/10
Rodeln: Weltcup in Winterberg - Degenhardt/Rosenthal legen im ersten Durchgang stark vor
Foto: David Inderlied
3/10
Wochenendspaß auf dem Eis: Stuhl-Skifahren im Park von Peking
Foto: Andy Wong
4/10
Nach ICE-Schüssen: Demonstrantub marschiert mit verkehrter US-Flagge durch Mall in Minneapolis
Foto: Charlie Riedel
5/10
Die Spieler der Dresdner Eislöwen wärmen sich vor dem Spiel gegen die Eisbären Berlin auf.
Foto: Robert Michael
6/10
Ein Teilnehmer des Skitouren-Everesting-Events fährt den Fichtelberg hinab.
Foto: Sebastian Willnow
7/10
Menschen nehmen am Feuerfest »Burning of the Clavie« in Burghead in Großbritannien teil.
Foto: Jane Barlow
8/10
Demonstranten marschieren während einer Kundgebung für eine Frau, die Anfang der Woche von einem ICE-Beamten in Minneapolis erschossen wurde.
Foto: Christopher Katsarov
9/10
Zwei Regierungsflieger auf einem Flugplatz.
Foto: Soeren Stache
10/10