DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260111-930-527103/21 / 7Rodeln: Weltcup in Winterberg - Degenhardt/Rosenthal legen im ersten Durchgang stark vorFoto: David Inderlied1/7Rodeln: Weltcup in Winterberg - Degenhardt/Rosenthal legen im ersten Durchgang stark vorFoto: David InderliedWochenendspaß auf dem Eis: Stuhl-Skifahren im Park von PekingFoto: Andy Wong2/7Nach ICE-Schüssen: Demonstrantub marschiert mit verkehrter US-Flagge durch Mall in MinneapolisFoto: Charlie Riedel3/7Die Spieler der Dresdner Eislöwen wärmen sich vor dem Spiel gegen die Eisbären Berlin auf.Foto: Robert Michael4/7Ein Teilnehmer des Skitouren-Everesting-Events fährt den Fichtelberg hinab.Foto: Sebastian Willnow5/7Menschen nehmen am Feuerfest »Burning of the Clavie« in Burghead in Großbritannien teil.Foto: Jane Barlow6/7Demonstranten marschieren während einer Kundgebung für eine Frau, die Anfang der Woche von einem ICE-Beamten in Minneapolis erschossen wurde.Foto: Christopher Katsarov7/7