© dpa-infocom, dpa:260111-930-527103/2

Rodeln: Weltcup in Winterberg - Degenhardt/Rosenthal legen im ersten Durchgang stark vor
Foto: David Inderlied
Rodeln: Weltcup in Winterberg
Foto: David Inderlied
Wochenendspaß auf dem Eis: Stuhl-Skifahren im Park von Peking
Foto: Andy Wong
Nach ICE-Schüssen: Demonstrantub marschiert mit verkehrter US-Flagge durch Mall in Minneapolis
Foto: Charlie Riedel
Die Spieler der Dresdner Eislöwen wärmen sich vor dem Spiel gegen die Eisbären Berlin auf.
Foto: Robert Michael
Ein Teilnehmer des Skitouren-Everesting-Events fährt den Fichtelberg hinab.
Foto: Sebastian Willnow
Menschen nehmen am Feuerfest »Burning of the Clavie« in Burghead in Großbritannien teil.
Foto: Jane Barlow
Demonstranten marschieren während einer Kundgebung für eine Frau, die Anfang der Woche von einem ICE-Beamten in Minneapolis erschossen wurde.
Foto: Christopher Katsarov
