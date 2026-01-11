Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260111-930-527103/1

1 / 4
Die Spieler der Dresdner Eislöwen wärmen sich vor dem Spiel gegen die Eisbären Berlin auf.
Foto: Robert Michael
1/4
Dresdner Eislöwen - Eisbären Berlin
Die Spieler der Dresdner Eislöwen wärmen sich vor dem Spiel gegen die Eisbären Berlin auf.
Foto: Robert Michael
Ein Teilnehmer des Skitouren-Everesting-Events fährt den Fichtelberg hinab.
Foto: Sebastian Willnow
2/4
Menschen nehmen am Feuerfest »Burning of the Clavie« in Burghead in Großbritannien teil.
Foto: Jane Barlow
3/4
Demonstranten marschieren während einer Kundgebung für eine Frau, die Anfang der Woche von einem ICE-Beamten in Minneapolis erschossen wurde.
Foto: Christopher Katsarov
4/4