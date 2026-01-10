DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260110-930-524141/51 / 17Eine Frau läuft am verschneiten Elbufer vor der historischen Altstadtkulisse in Dresden SkiFoto: Robert Michael1/17Eine Frau läuft am verschneiten Elbufer vor der historischen Altstadtkulisse in Dresden SkiFoto: Robert MichaelCDU-Landesliste Mecklenburg-Vorpommern: Klarer Sieg für Peters vor Amthor und HoffmeisterFoto: Bernd Wüstneck2/17Biathlon-Weltcup Oberhof: Giacomel jubelt nach Verfolgung über 12,5 kmFoto: Hendrik Schmidt3/17Schneepflug kämpft gegen Verwehungen auf Gehweg bei BingumFoto: Lars Penning4/17Verschneite Tretboote liegen im zugefrorenen MaschseeFoto: Moritz Frankenberg5/17LeBron greift zu: Lakers-Star dominiert Rebound gegen die BucksFoto: Mark J. Terrill6/17Motorroller kämpft sich am frühen Morgen durch Schnee im Stadtzentrum in HannoverFoto: Moritz Frankenberg7/17Protest gegen Einwanderungsbehörden: Demonstrierende mit erhobenen Händen auf einer Straße in MinneapolisFoto: John Locher8/17Der US-Fahrer Ricky Brabec tritt auf der sechsten Etappe der Rallye Dakar zwischen Hail und Riad an.Foto: Thibault Camus9/17Eine Frau hält eine Kerze bei einer Demonstration für die Freilassung von politischen Gefangenen in der Nähe des Gefängnisses El Helicoide in Caracas.Foto: Javier Campos10/17US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern, bevor er mit Marine One vom Südrasen des Weißen Hauses abfliegt.Foto: Alex Brandon11/17Mitglieder der Gemeinde stehen während einer Mahnwache zu Ehren einer Frau, die von einem ICE-Beamten in Minneapolis erschossen wurde, vor dem Minnesota State Capitol zusammen.Foto: Kerem Yücel12/17Mit Fernlicht den Hang hinunter.Foto: Sebastian Willnow13/17Keine Boote im zugefrorenen Anglerhafen.Foto: Stefan Sauer14/17Schwäne als Eisbrecher.Foto: Tamas Vasvari15/17Licht im dunklen Wald.Foto: Frank Hammerschmidt16/17Berliner Seehunde gehen baden.Foto: Christophe Gateau17/17