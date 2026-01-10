Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Verschneite Tretboote liegen im zugefrorenen Maschsee
Foto: Moritz Frankenberg
Winterwetter in Hannover
LeBron greift zu: Lakers-Star dominiert Rebound gegen die Bucks
Foto: Mark J. Terrill
Motorroller kämpft sich am frühen Morgen durch Schnee im Stadtzentrum in Hannover
Foto: Moritz Frankenberg
Protest gegen Einwanderungsbehörden: Demonstrierende mit erhobenen Händen auf einer Straße in Minneapolis
Foto: John Locher
Der US-Fahrer Ricky Brabec tritt auf der sechsten Etappe der Rallye Dakar zwischen Hail und Riad an.
Foto: Thibault Camus
Eine Frau hält eine Kerze bei einer Demonstration für die Freilassung von politischen Gefangenen in der Nähe des Gefängnisses El Helicoide in Caracas.
Foto: Javier Campos
US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern, bevor er mit Marine One vom Südrasen des Weißen Hauses abfliegt.
Foto: Alex Brandon
Mitglieder der Gemeinde stehen während einer Mahnwache zu Ehren einer Frau, die von einem ICE-Beamten in Minneapolis erschossen wurde, vor dem Minnesota State Capitol zusammen.
Foto: Kerem Yücel
