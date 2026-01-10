Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260110-930-524141/2

1 / 6
Motorroller kämpft sich am frühen Morgen durch Schnee im Stadtzentrum in Hannover
Foto: Moritz Frankenberg
1/6
Winterwetter - Sturmtief Elli - Hannover
Motorroller kämpft sich am frühen Morgen durch Schnee im Stadtzentrum in Hannover
Foto: Moritz Frankenberg
Protest gegen Einwanderungsbehörden: Demonstrierende mit erhobenen Händen auf einer Straße in Minneapolis
Foto: John Locher
2/6
Der US-Fahrer Ricky Brabec tritt auf der sechsten Etappe der Rallye Dakar zwischen Hail und Riad an.
Foto: Thibault Camus
3/6
Eine Frau hält eine Kerze bei einer Demonstration für die Freilassung von politischen Gefangenen in der Nähe des Gefängnisses El Helicoide in Caracas.
Foto: Javier Campos
4/6
US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern, bevor er mit Marine One vom Südrasen des Weißen Hauses abfliegt.
Foto: Alex Brandon
5/6
Mitglieder der Gemeinde stehen während einer Mahnwache zu Ehren einer Frau, die von einem ICE-Beamten in Minneapolis erschossen wurde, vor dem Minnesota State Capitol zusammen.
Foto: Kerem Yücel
6/6