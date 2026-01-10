Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260110-930-524141/1

Der US-Fahrer Ricky Brabec tritt auf der sechsten Etappe der Rallye Dakar zwischen Hail und Riad an.
Foto: Thibault Camus
Saudi-Arabien Rallye Dakar
Der US-Fahrer Ricky Brabec tritt auf der sechsten Etappe der Rallye Dakar zwischen Hail und Riad an.
Foto: Thibault Camus
Eine Frau hält eine Kerze bei einer Demonstration für die Freilassung von politischen Gefangenen in der Nähe des Gefängnisses El Helicoide in Caracas.
Foto: Javier Campos
US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern, bevor er mit Marine One vom Südrasen des Weißen Hauses abfliegt.
Foto: Alex Brandon
Mitglieder der Gemeinde stehen während einer Mahnwache zu Ehren einer Frau, die von einem ICE-Beamten in Minneapolis erschossen wurde, vor dem Minnesota State Capitol zusammen.
Foto: Kerem Yücel
