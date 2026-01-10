DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260110-930-524141/11 / 4Der US-Fahrer Ricky Brabec tritt auf der sechsten Etappe der Rallye Dakar zwischen Hail und Riad an.Foto: Thibault Camus1/4Der US-Fahrer Ricky Brabec tritt auf der sechsten Etappe der Rallye Dakar zwischen Hail und Riad an.Foto: Thibault CamusEine Frau hält eine Kerze bei einer Demonstration für die Freilassung von politischen Gefangenen in der Nähe des Gefängnisses El Helicoide in Caracas.Foto: Javier Campos2/4US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern, bevor er mit Marine One vom Südrasen des Weißen Hauses abfliegt.Foto: Alex Brandon3/4Mitglieder der Gemeinde stehen während einer Mahnwache zu Ehren einer Frau, die von einem ICE-Beamten in Minneapolis erschossen wurde, vor dem Minnesota State Capitol zusammen.Foto: Kerem Yücel4/4