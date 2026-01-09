Zwei kleine Hunde mit Jacken sitzen im Schnee in Berlin.
Foto: Christophe Gateau
3/10
Eltern bringen am frühen Morgen in Wernigerode ihre Kinder mit Schlitten in die Schule. Wintersturm »Elli« bringt Eiseskälte, Glätte und viel Schnee, so dass Busse und Bahnen teils nur eingeschränkt unterwegs sind.
Foto: Matthias Bein
4/10
Eine Passantin geht am frühen Morgen im dichten Schneefall an Weihnachtsbäumen im Zentrum entlang.
Foto: Moritz Frankenberg
5/10
Ein Auto fährt auf einer Landstraße durch den winterlichen Wald im Vogtland.
Foto: Jan Woitas
6/10
Ein Wohnhaus in Krywyj Rih brennt nach einem russischen Angriff.
Foto: Mykola Myrnyi
7/10
Auf der Spree in BErlin schwimmen verschneite Eisschollen.
Foto: Christophe Gateau
8/10
Das Jeffrey Energy Center Kohlekraftwerk ist bei Sonnenuntergang in der Nähe von Emmett in den USA in Betrieb.
Foto: Charlie Riedel
9/10
Feuerwehrleute gehen auf einer Straße während eines Waldbrandes in Argentinien.