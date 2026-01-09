DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260109-930-518288/21 / 7Eltern bringen am frühen Morgen in Wernigerode ihre Kinder mit Schlitten in die Schule. Wintersturm »Elli« bringt Eiseskälte, Glätte und viel Schnee, so dass Busse und Bahnen teils nur eingeschränkt unterwegs sind.Foto: Matthias Bein1/7Eltern bringen am frühen Morgen in Wernigerode ihre Kinder mit Schlitten in die Schule. Wintersturm »Elli« bringt Eiseskälte, Glätte und viel Schnee, so dass Busse und Bahnen teils nur eingeschränkt unterwegs sind.Foto: Matthias BeinEine Passantin geht am frühen Morgen im dichten Schneefall an Weihnachtsbäumen im Zentrum entlang.Foto: Moritz Frankenberg2/7Ein Auto fährt auf einer Landstraße durch den winterlichen Wald im Vogtland.Foto: Jan Woitas3/7Ein Wohnhaus in Krywyj Rih brennt nach einem russischen Angriff.Foto: Mykola Myrnyi4/7Auf der Spree in BErlin schwimmen verschneite Eisschollen.Foto: Christophe Gateau5/7Das Jeffrey Energy Center Kohlekraftwerk ist bei Sonnenuntergang in der Nähe von Emmett in den USA in Betrieb.Foto: Charlie Riedel6/7Feuerwehrleute gehen auf einer Straße während eines Waldbrandes in Argentinien.Foto: Maxi Jonas7/7