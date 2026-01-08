Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260108-930-512603/1

Eine Frau geht mit ihrem Kind auf einem Weg an Eiszapfen vorbei.
Foto: Gian Ehrenzeller
Winterwetter in der Schweiz
Eine Frau geht mit ihrem Kind auf einem Weg an Eiszapfen vorbei.
Foto: Gian Ehrenzeller
Dieses aus einem vom US-Verteidigungsministerium zur Verfügung gestellten Video und via AP veröffentlichte Foto zeigt, wie US-Streitkräfte am frühen Mittwoch in der Karibik an Bord der M/T Sophia gehen.
Foto: Uncredited
Menschen nehmen in Minneapolis an einem Protest und einer Mahnwache teil, nachdem ein Beamter der Einwanderungs- und Zollbehörde eine Frau erschossen hat.
Foto: Christopher Katsarov
Ein Buntspecht hat in einem Wald in Brandenburg eine Walnuss gefunden.
Foto: Patrick Pleul
Ein Anhänger steht auf einer schneebedeckten Wiese bei Bitburg und wird von Straßenleuchten erhellt.
Foto: Harald Tittel
