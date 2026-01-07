DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260107-930-507051/61 / 10Auf der anderen Seite der Welt ist Sommer: Menschen baden an einem Strand in Australien.Foto: James Ross1/10Auf der anderen Seite der Welt ist Sommer: Menschen baden an einem Strand in Australien.Foto: James RossRiesige Eiszapfen hängen an einer Felswand in St. Gallen in der Schweiz.Foto: Gian Ehrenzeller2/10Hündin Rosi rennt über den zugefrorenen Teich von Schloss Moritzburg.Foto: Robert Michael3/10Eine heiße Suppe für obdachlose Menschen.Foto: Jens Kalaene4/10Es schneit unter dem Eiffelturm.Foto: Christophe Ena5/10Es gibt wieder Strom im Südwesten Berlins.Foto: Britta Pedersen6/10Ein Anhänger der Regierung hält ein Bild von Präsident Nicolas Maduro.Foto: Matias Delacroix7/10Feiernde nehmen in Pasto, Kolumbien, am schwarz-weißen Karneval teil.Foto: Ivan Valencia8/10Der russische Präsident Wladimir Putin zündet eine Kerze an.Foto: Vyacheslav Prokofyev9/10Ein Beamter der US-Kapitolpolizei hindert Anhänger von US-Präsident Trump sich dem Kapitol zu nähern.Foto: Rod Lamkey10/10