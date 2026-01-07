Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260107-930-507051/6

1 / 10
Auf der anderen Seite der Welt ist Sommer: Menschen baden an einem Strand in Australien.
Foto: James Ross
1/10
Hitzewelle in Australien
Auf der anderen Seite der Welt ist Sommer: Menschen baden an einem Strand in Australien.
Foto: James Ross
Riesige Eiszapfen hängen an einer Felswand in St. Gallen in der Schweiz.
Foto: Gian Ehrenzeller
2/10
Hündin Rosi rennt über den zugefrorenen Teich von Schloss Moritzburg.
Foto: Robert Michael
3/10
Eine heiße Suppe für obdachlose Menschen.
Foto: Jens Kalaene
4/10
Es schneit unter dem Eiffelturm.
Foto: Christophe Ena
5/10
Es gibt wieder Strom im Südwesten Berlins.
Foto: Britta Pedersen
6/10
Ein Anhänger der Regierung hält ein Bild von Präsident Nicolas Maduro.
Foto: Matias Delacroix
7/10
Feiernde nehmen in Pasto, Kolumbien, am schwarz-weißen Karneval teil.
Foto: Ivan Valencia
8/10
Der russische Präsident Wladimir Putin zündet eine Kerze an.
Foto: Vyacheslav Prokofyev
9/10
Ein Beamter der US-Kapitolpolizei hindert Anhänger von US-Präsident Trump sich dem Kapitol zu nähern.
Foto: Rod Lamkey
10/10