DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260107-930-507051/51 / 8Hündin Rosi rennt über den zugefrorenen Teich von Schloss Moritzburg.Foto: Robert Michael1/8Hündin Rosi rennt über den zugefrorenen Teich von Schloss Moritzburg.Foto: Robert MichaelEine heiße Suppe für obdachlose Menschen.Foto: Jens Kalaene2/8Es schneit unter dem Eiffelturm.Foto: Christophe Ena3/8Es gibt wieder Strom im Südwesten Berlins.Foto: Britta Pedersen4/8Ein Anhänger der Regierung hält ein Bild von Präsident Nicolas Maduro.Foto: Matias Delacroix5/8Feiernde nehmen in Pasto, Kolumbien, am schwarz-weißen Karneval teil.Foto: Ivan Valencia6/8Der russische Präsident Wladimir Putin zündet eine Kerze an.Foto: Vyacheslav Prokofyev7/8Ein Beamter der US-Kapitolpolizei hindert Anhänger von US-Präsident Trump sich dem Kapitol zu nähern.Foto: Rod Lamkey8/8