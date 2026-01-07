Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Schnee in Moritzburg
Hündin Rosi rennt über den zugefrorenen Teich von Schloss Moritzburg.
Foto: Robert Michael
Eine heiße Suppe für obdachlose Menschen.
Foto: Jens Kalaene
Es schneit unter dem Eiffelturm.
Foto: Christophe Ena
Es gibt wieder Strom im Südwesten Berlins.
Foto: Britta Pedersen
Ein Anhänger der Regierung hält ein Bild von Präsident Nicolas Maduro.
Foto: Matias Delacroix
Feiernde nehmen in Pasto, Kolumbien, am schwarz-weißen Karneval teil.
Foto: Ivan Valencia
Der russische Präsident Wladimir Putin zündet eine Kerze an.
Foto: Vyacheslav Prokofyev
Ein Beamter der US-Kapitolpolizei hindert Anhänger von US-Präsident Trump sich dem Kapitol zu nähern.
Foto: Rod Lamkey
