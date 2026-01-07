DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260107-930-507051/41 / 7Eine heiße Suppe für obdachlose Menschen.Foto: Jens Kalaene1/7Eine heiße Suppe für obdachlose Menschen.Foto: Jens KalaeneEs schneit unter dem Eiffelturm.Foto: Christophe Ena2/7Es gibt wieder Strom im Südwesten Berlins.Foto: Britta Pedersen3/7Ein Anhänger der Regierung hält ein Bild von Präsident Nicolas Maduro.Foto: Matias Delacroix4/7Feiernde nehmen in Pasto, Kolumbien, am schwarz-weißen Karneval teil.Foto: Ivan Valencia5/7Der russische Präsident Wladimir Putin zündet eine Kerze an.Foto: Vyacheslav Prokofyev6/7Ein Beamter der US-Kapitolpolizei hindert Anhänger von US-Präsident Trump sich dem Kapitol zu nähern.Foto: Rod Lamkey7/7