DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260107-930-507051/31 / 6Es schneit unter dem Eiffelturm.Foto: Christophe Ena1/6Es schneit unter dem Eiffelturm.Foto: Christophe EnaEs gibt wieder Strom im Südwesten Berlins.Foto: Britta Pedersen2/6Ein Anhänger der Regierung hält ein Bild von Präsident Nicolas Maduro.Foto: Matias Delacroix3/6Feiernde nehmen in Pasto, Kolumbien, am schwarz-weißen Karneval teil.Foto: Ivan Valencia4/6Der russische Präsident Wladimir Putin zündet eine Kerze an.Foto: Vyacheslav Prokofyev5/6Ein Beamter der US-Kapitolpolizei hindert Anhänger von US-Präsident Trump sich dem Kapitol zu nähern.Foto: Rod Lamkey6/6