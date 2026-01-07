DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260107-930-507051/21 / 5Es gibt wieder Strom im Südwesten Berlins.Foto: Britta Pedersen1/5Es gibt wieder Strom im Südwesten Berlins.Foto: Britta PedersenEin Anhänger der Regierung hält ein Bild von Präsident Nicolas Maduro.Foto: Matias Delacroix2/5Feiernde nehmen in Pasto, Kolumbien, am schwarz-weißen Karneval teil.Foto: Ivan Valencia3/5Der russische Präsident Wladimir Putin zündet eine Kerze an.Foto: Vyacheslav Prokofyev4/5Ein Beamter der US-Kapitolpolizei hindert Anhänger von US-Präsident Trump sich dem Kapitol zu nähern.Foto: Rod Lamkey5/5