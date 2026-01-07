Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260107-930-507051/2

1/5
Stromausfall im Südwesten Berlins
Es gibt wieder Strom im Südwesten Berlins.
Foto: Britta Pedersen
Ein Anhänger der Regierung hält ein Bild von Präsident Nicolas Maduro.
Foto: Matias Delacroix
2/5
Feiernde nehmen in Pasto, Kolumbien, am schwarz-weißen Karneval teil.
Foto: Ivan Valencia
3/5
Der russische Präsident Wladimir Putin zündet eine Kerze an.
Foto: Vyacheslav Prokofyev
4/5
Ein Beamter der US-Kapitolpolizei hindert Anhänger von US-Präsident Trump sich dem Kapitol zu nähern.
Foto: Rod Lamkey
5/5