DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260107-930-507051/11 / 5Ein Anhänger der Regierung hält ein Bild von Präsident Nicolas Maduro.Foto: Matias Delacroix1/5Ein Anhänger der Regierung hält ein Bild von Präsident Nicolas Maduro.Foto: Matias DelacroixFeiernde nehmen in Pasto, Kolumbien, am schwarz-weißen Karneval teil.Foto: Ivan Valencia2/5Ein KI-fähiger Haushaltsroboter zieht Zuschauer an.Foto: Jack Dempsey3/5Der russische Präsident Wladimir Putin zündet eine Kerze an.Foto: Vyacheslav Prokofyev4/5Ein Beamter der US-Kapitolpolizei hindert Anhänger von US-Präsident Trump sich dem Kapitol zu nähern.Foto: Rod Lamkey5/5