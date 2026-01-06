Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Eiswettprobe in Bremen
Der Eiswettenschneider gestikuliert am Ufer der Weser.
Foto: Sina Schuldt
Die »Koalition der Willigen« trifft den ukrainischen Präsidenten in Paris.
Foto: Michel Euler
2/10
Zauberhafter Wintermorgen bei Eiseskälte.
Foto: Patrick Pleul
3/10
Das Wasserschöpfrad an der Wiesent in Ebermannstadt ist mit Eis überzogen.
Foto: News5
4/10
Das Washington Monument wird mit Bildern beleuchtet.
Foto: Rod Lamkey
5/10
Ein Radfahrer fährt durch eine überflutete Straße.
Foto: Jeff Chiu
6/10
König Melchior winkt während der traditionellen Dreikönigsparade.
Foto: David Canales
7/10
Außenminister Marco Rubio trifft im US-Kapitol ein.
Foto: J. Scott Applewhite
8/10
Ein Darsteller nimmt an der jährlichen Parade des Kapstädter Minstrel-Karnevals in Kapstadt teil.
Foto: Xabiso Mkhabela
9/10
Demonstranten zünden mit einer Fackel eine amerikanische Fahne an.
Foto: Virginia Chaile
10/10