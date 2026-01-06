DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260106-930-502707/41 / 9Die »Koalition der Willigen« trifft den ukrainischen Präsidenten in Paris.Foto: Michel Euler1/9Die »Koalition der Willigen« trifft den ukrainischen Präsidenten in Paris.Foto: Michel EulerZauberhafter Wintermorgen bei Eiseskälte.Foto: Patrick Pleul2/9Das Wasserschöpfrad an der Wiesent in Ebermannstadt ist mit Eis überzogen.Foto: News53/9Das Washington Monument wird mit Bildern beleuchtet.Foto: Rod Lamkey4/9Ein Radfahrer fährt durch eine überflutete Straße.Foto: Jeff Chiu5/9König Melchior winkt während der traditionellen Dreikönigsparade.Foto: David Canales6/9Außenminister Marco Rubio trifft im US-Kapitol ein.Foto: J. Scott Applewhite7/9Ein Darsteller nimmt an der jährlichen Parade des Kapstädter Minstrel-Karnevals in Kapstadt teil.Foto: Xabiso Mkhabela8/9Demonstranten zünden mit einer Fackel eine amerikanische Fahne an.Foto: Virginia Chaile9/9