DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260106-930-502707/31 / 8Zauberhafter Wintermorgen bei Eiseskälte.Foto: Patrick Pleul1/8Zauberhafter Wintermorgen bei Eiseskälte.Foto: Patrick PleulDas Wasserschöpfrad an der Wiesent in Ebermannstadt ist mit Eis überzogen.Foto: News52/8Das Washington Monument wird mit Bildern beleuchtet.Foto: Rod Lamkey3/8Ein Radfahrer fährt durch eine überflutete Straße.Foto: Jeff Chiu4/8König Melchior winkt während der traditionellen Dreikönigsparade.Foto: David Canales5/8Außenminister Marco Rubio trifft im US-Kapitol ein.Foto: J. Scott Applewhite6/8Ein Darsteller nimmt an der jährlichen Parade des Kapstädter Minstrel-Karnevals in Kapstadt teil.Foto: Xabiso Mkhabela7/8Demonstranten zünden mit einer Fackel eine amerikanische Fahne an.Foto: Virginia Chaile8/8