DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260106-930-502707/21 / 7Das Wasserschöpfrad an der Wiesent in Ebermannstadt ist mit Eis überzogen.Foto: News51/7Das Wasserschöpfrad an der Wiesent in Ebermannstadt ist mit Eis überzogen.Foto: News5Das Washington Monument wird mit Bildern beleuchtet.Foto: Rod Lamkey2/7Ein Radfahrer fährt durch eine überflutete Straße.Foto: Jeff Chiu3/7König Melchior winkt während der traditionellen Dreikönigsparade.Foto: David Canales4/7Außenminister Marco Rubio trifft im US-Kapitol ein.Foto: J. Scott Applewhite5/7Ein Darsteller nimmt an der jährlichen Parade des Kapstädter Minstrel-Karnevals in Kapstadt teil.Foto: Xabiso Mkhabela6/7Demonstranten zünden mit einer Fackel eine amerikanische Fahne an.Foto: Virginia Chaile7/7