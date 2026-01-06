DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260106-930-502707/11 / 6Das Wasserschöpfrad an der Wiesent in Ebermannstadt ist mit Eis überzogen.Foto: News51/6Das Wasserschöpfrad an der Wiesent in Ebermannstadt ist mit Eis überzogen.Foto: News5Ein Radfahrer fährt durch eine überflutete Straße.Foto: Jeff Chiu2/6Das Washington Monument wird mit Bildern beleuchtet.Foto: Rod Lamkey3/6König Melchior winkt während der traditionellen Dreikönigsparade.Foto: David Canales4/6Ein Darsteller nimmt an der jährlichen Parade des Kapstädter Minstrel-Karnevals in Kapstadt teil.Foto: Xabiso Mkhabela5/6Demonstranten zünden mit einer Fackel eine amerikanische Fahne an.Foto: Virginia Chaile6/6