DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Pandabären spielen mit Tannenbäumen im Zoo.
Foto: Elisa Schu
Fütterung von Weihnachtsbäumen im Berliner Zoo
Auf geht's zum Schlittenfahren in Blyth in Großbritannien.
Foto: Owen Humphreys
Immer noch ist Stromausfall im Südwestern Berlins und Kerzenschein erhellt ein Zimmer in einem Haus.
Foto: Carsten Koall
Menschen beobachten in China eine Übertragung einer Kundgebung aus Caracas.
Foto: Andy Wong
Rainer Calmund wirft bei der Promi-Darts WM 2026 einen Dart.
Foto: Henning Kaiser
Menschen feiern in Texas die Absetzung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro.
Foto: Elizabeth Conley
