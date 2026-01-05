DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260105-930-498345/41 / 6Pandabären spielen mit Tannenbäumen im Zoo.Foto: Elisa Schu1/6Pandabären spielen mit Tannenbäumen im Zoo.Foto: Elisa SchuAuf geht's zum Schlittenfahren in Blyth in Großbritannien.Foto: Owen Humphreys2/6Immer noch ist Stromausfall im Südwestern Berlins und Kerzenschein erhellt ein Zimmer in einem Haus.Foto: Carsten Koall3/6Menschen beobachten in China eine Übertragung einer Kundgebung aus Caracas.Foto: Andy Wong4/6Rainer Calmund wirft bei der Promi-Darts WM 2026 einen Dart.Foto: Henning Kaiser5/6Menschen feiern in Texas die Absetzung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro.Foto: Elizabeth Conley6/6