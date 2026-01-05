DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260105-930-498345/31 / 5Auf geht's zum Schlittenfahren in Blyth in Großbritannien.Foto: Owen Humphreys1/5Auf geht's zum Schlittenfahren in Blyth in Großbritannien.Foto: Owen HumphreysImmer noch ist Stromausfall im Südwestern Berlins und Kerzenschein erhellt ein Zimmer in einem Haus.Foto: Carsten Koall2/5Menschen beobachten in China eine Übertragung einer Kundgebung aus Caracas.Foto: Andy Wong3/5Rainer Calmund wirft bei der Promi-Darts WM 2026 einen Dart.Foto: Henning Kaiser4/5Menschen feiern in Texas die Absetzung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro.Foto: Elizabeth Conley5/5