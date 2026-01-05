Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Immer noch ist Stromausfall im Südwestern Berlins und Kerzenschein erhellt ein Zimmer in einem Haus.
Foto: Carsten Koall
Stromausfall Berlin
Menschen beobachten in China eine Übertragung einer Kundgebung aus Caracas.
Foto: Andy Wong
Rainer Calmund wirft bei der Promi-Darts WM 2026 einen Dart.
Foto: Henning Kaiser
Menschen feiern in Texas die Absetzung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro.
Foto: Elizabeth Conley
