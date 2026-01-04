Winterlandschaft in Ostfriesland bei Terborg (Moormerland)
Foto: Lars Penning
Ein Auto ist am Morgen unterhalb des Auslaufs des Eiskanals von Winterberg von der Straße abgekommen. Im Eiskanal findet der Bob-Weltcup statt.
Foto: Robert Michael
Blick auf den Mond zwischen Straßenlaternen in Riedlingen.
Foto: Thomas Warnack
Das Licht der untergehenden Sonne beleuchtet die Wolken, die hinter den schneebedeckten Bäumen auf dem Feldbergplateau untergeht.
Foto: Boris Roessler
Autos fahren auf dem Highway 101 in Kalifornien, der von einer Springflut überflutet wird.
Foto: Ethan Swope
Anhänger der Regierung verbrennen eine US-Flagge in Caracas, nachdem US-Präsident Trump bekannt gegeben hatte, dass die US-Streitkräfte den venezolanischen Präsidenten Maduro und seine Frau gefangen genommen haben.
Foto: Ariana Cubillos
Luke Littler küsst die Trophäe nach seinem Sieg im Endspiel der Darts-WM.
Foto: Dave Shopland
Eva Lys in Aktion beim United Cup in Sydney.
Foto: Mark Evans
Auf diesem vom Weißen Haus veröffentlichten Foto überwacht US-Präsident Donald Trump die US-Militäroperationen in Venezuela mit Außenminister Marco Rubio in Mar-a-Lago.
Foto: Molly Riley
Venezolaner versammeln sich am Obelisken von Buenos Aires, um die US-Militäroperation in Venezuela zu feiern.