»Gassi gehen« im Schnee: Hunde und ihre Besitzer sind in Leer unterwegs.
Foto: Lars Penning
2/8
Ein Auto liegt nach einem Unfall auf der Landesstraße 108 zwischen Hornberg in Richtung Schramberg auf der Seite. Ein Wintereinbruch hat den Schwarzwald fest im Griff. Wegen vereister und zugeschneiter Straßen war es in der Nacht bundesweit zu Unfällen gekommen.
Foto: Joshua Rzepka
3/8
Fußgänger rennen, nachdem Explosionen zu hören waren.
Foto: Matias Delacroix
4/8
Rettungskräfte löschen einen Brand nach einem russischen Raketenangriff in Charkiw.
Foto: Andrii Marienko
5/8
Eine Frau legt Blumen in der Nähe des Ortes nieder, an dem während der Neujahrsfeierlichkeiten in der Bar und Lounge »Le Constellation« in Crans-Montana ein Brand ausgebrochen war, der Todesopfer und Verletzte forderte.
Foto: Jean-Christophe Bott
6/8
Neu errichtete Gebäude, die Teil des Belgrade Waterfront-Projekts sind, sind bei Sonnenuntergang in Belgrad zu sehen.
Foto: Darko Vojinovic
7/8
Ein Mensch geht auf einem überfluteten Weg während einer Springflut in Kalifornien.