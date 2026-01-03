Ein Auto liegt nach einem Unfall auf der Landesstraße 108 zwischen Hornberg in Richtung Schramberg auf der Seite. Ein Wintereinbruch hat den Schwarzwald fest im Griff. Wegen vereister und zugeschneiter Straßen war es in der Nacht bundesweit zu Unfällen gekommen.

Foto: Joshua Rzepka

