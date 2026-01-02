Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260102-930-488407/5

1 / 13
Der Sensoji-Tempel spiegelt sich in einer Pfütze, als Menschen zum Neujahrsgebet in Tokio ankommen.
Foto: Hiro Komae
1/13
Neujahrsgebet in Japan
Der Sensoji-Tempel spiegelt sich in einer Pfütze, als Menschen zum Neujahrsgebet in Tokio ankommen.
Foto: Hiro Komae
Schnee liegt auf den Bäumen in Oberhundem.
Foto: Federico Gambarini
2/13
Skeleton: Weltcup, Einer, Frauen, 1. Durchgang, Susanne Kreher (Deutschland) startet.
Foto: Robert Michael
3/13
Ein Mann fährt auf seinem Motorrad mit seinem Hund in Tel Aviv, Israel.
Foto: Oded Balilty
4/13
Menschen trauern hinter Blumen und Briefen in der Nähe der abgeriegelten Le Constellation Bar, wo ein verheerender Brand während der Neujahrsfeierlichkeiten Tote und Verletzte forderte.
Foto: Antonio Calanni
5/13
Winter-Wunderland: Schnee liegt auf den Dächern der historischen Altstadt von Freudenberg.
Foto: Federico Gambarini
6/13
Nanaa Abu Jari kocht in Nuseirat im zentralen Gazastreifen vor ihrem Zelt, das von Regenwasser überflutet wurde..
Foto: Abdel Kareem Hana
7/13
Ein Feuerwehrmann beobachtet die abgeriegelte Bar Le Constellation, in der ein verheerendes Feuer während der Silvesterfeierlichkeiten Tote und Verletzte forderte.
Foto: Antonio Calanni
8/13
Ein Auto fährt durch eine leicht verschneite Allee. Leichter Schneefall und Temperaturen um die null Grad behindern den Verkehr in Norddeutschland.
Foto: Jens Büttner
9/13
Frischer Schnee liegt am frühen Morgen in der Hansestadt.
Foto: Sebastian Engel
10/13
Das Wasser der Elbe drückt bei Hochwasser und einer Sturmflut auf den Hamburger Fischmarkt
Foto: Bodo Marks
11/13
Abigail Strate aus Kanada springt bei der Two-Nights-Tour in Oberstdorf.
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
12/13
Menschen waten im Wasser während des olar Bear Swim in Vancouver.
Foto: ETHAN CAIRNS
13/13