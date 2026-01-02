DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260102-930-488407/51 / 13Der Sensoji-Tempel spiegelt sich in einer Pfütze, als Menschen zum Neujahrsgebet in Tokio ankommen.Foto: Hiro Komae1/13Der Sensoji-Tempel spiegelt sich in einer Pfütze, als Menschen zum Neujahrsgebet in Tokio ankommen.Foto: Hiro KomaeSchnee liegt auf den Bäumen in Oberhundem.Foto: Federico Gambarini2/13Skeleton: Weltcup, Einer, Frauen, 1. Durchgang, Susanne Kreher (Deutschland) startet.Foto: Robert Michael3/13Ein Mann fährt auf seinem Motorrad mit seinem Hund in Tel Aviv, Israel.Foto: Oded Balilty4/13Menschen trauern hinter Blumen und Briefen in der Nähe der abgeriegelten Le Constellation Bar, wo ein verheerender Brand während der Neujahrsfeierlichkeiten Tote und Verletzte forderte.Foto: Antonio Calanni5/13Winter-Wunderland: Schnee liegt auf den Dächern der historischen Altstadt von Freudenberg.Foto: Federico Gambarini6/13Nanaa Abu Jari kocht in Nuseirat im zentralen Gazastreifen vor ihrem Zelt, das von Regenwasser überflutet wurde..Foto: Abdel Kareem Hana7/13Ein Feuerwehrmann beobachtet die abgeriegelte Bar Le Constellation, in der ein verheerendes Feuer während der Silvesterfeierlichkeiten Tote und Verletzte forderte.Foto: Antonio Calanni8/13Ein Auto fährt durch eine leicht verschneite Allee. Leichter Schneefall und Temperaturen um die null Grad behindern den Verkehr in Norddeutschland.Foto: Jens Büttner9/13Frischer Schnee liegt am frühen Morgen in der Hansestadt.Foto: Sebastian Engel10/13Das Wasser der Elbe drückt bei Hochwasser und einer Sturmflut auf den Hamburger FischmarktFoto: Bodo Marks11/13Abigail Strate aus Kanada springt bei der Two-Nights-Tour in Oberstdorf.Foto: Karl-Josef Hildenbrand12/13Menschen waten im Wasser während des olar Bear Swim in Vancouver.Foto: ETHAN CAIRNS13/13