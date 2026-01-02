Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260102-930-488407/4

1 / 9
Menschen trauern hinter Blumen und Briefen in der Nähe der abgeriegelten Le Constellation Bar, wo ein verheerender Brand während der Neujahrsfeierlichkeiten Tote und Verletzte forderte.
Foto: Antonio Calanni
1/9
Tote bei Silvesterparty in Crans-Montana
Menschen trauern hinter Blumen und Briefen in der Nähe der abgeriegelten Le Constellation Bar, wo ein verheerender Brand während der Neujahrsfeierlichkeiten Tote und Verletzte forderte.
Foto: Antonio Calanni
Winter-Wunderland: Schnee liegt auf den Dächern der historischen Altstadt von Freudenberg.
Foto: Federico Gambarini
2/9
Nanaa Abu Jari kocht in Nuseirat im zentralen Gazastreifen vor ihrem Zelt, das von Regenwasser überflutet wurde..
Foto: Abdel Kareem Hana
3/9
Ein Feuerwehrmann beobachtet die abgeriegelte Bar Le Constellation, in der ein verheerendes Feuer während der Silvesterfeierlichkeiten Tote und Verletzte forderte.
Foto: Antonio Calanni
4/9
Ein Auto fährt durch eine leicht verschneite Allee. Leichter Schneefall und Temperaturen um die null Grad behindern den Verkehr in Norddeutschland.
Foto: Jens Büttner
5/9
Frischer Schnee liegt am frühen Morgen in der Hansestadt.
Foto: Sebastian Engel
6/9
Das Wasser der Elbe drückt bei Hochwasser und einer Sturmflut auf den Hamburger Fischmarkt
Foto: Bodo Marks
7/9
Abigail Strate aus Kanada springt bei der Two-Nights-Tour in Oberstdorf.
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
8/9
Menschen waten im Wasser während des olar Bear Swim in Vancouver.
Foto: ETHAN CAIRNS
9/9