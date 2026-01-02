DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260102-930-488407/41 / 9Menschen trauern hinter Blumen und Briefen in der Nähe der abgeriegelten Le Constellation Bar, wo ein verheerender Brand während der Neujahrsfeierlichkeiten Tote und Verletzte forderte.Foto: Antonio Calanni1/9Menschen trauern hinter Blumen und Briefen in der Nähe der abgeriegelten Le Constellation Bar, wo ein verheerender Brand während der Neujahrsfeierlichkeiten Tote und Verletzte forderte.Foto: Antonio CalanniWinter-Wunderland: Schnee liegt auf den Dächern der historischen Altstadt von Freudenberg.Foto: Federico Gambarini2/9Nanaa Abu Jari kocht in Nuseirat im zentralen Gazastreifen vor ihrem Zelt, das von Regenwasser überflutet wurde..Foto: Abdel Kareem Hana3/9Ein Feuerwehrmann beobachtet die abgeriegelte Bar Le Constellation, in der ein verheerendes Feuer während der Silvesterfeierlichkeiten Tote und Verletzte forderte.Foto: Antonio Calanni4/9Ein Auto fährt durch eine leicht verschneite Allee. Leichter Schneefall und Temperaturen um die null Grad behindern den Verkehr in Norddeutschland.Foto: Jens Büttner5/9Frischer Schnee liegt am frühen Morgen in der Hansestadt.Foto: Sebastian Engel6/9Das Wasser der Elbe drückt bei Hochwasser und einer Sturmflut auf den Hamburger FischmarktFoto: Bodo Marks7/9Abigail Strate aus Kanada springt bei der Two-Nights-Tour in Oberstdorf.Foto: Karl-Josef Hildenbrand8/9Menschen waten im Wasser während des olar Bear Swim in Vancouver.Foto: ETHAN CAIRNS9/9