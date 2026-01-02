DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260102-930-488407/31 / 7Ein Feuerwehrmann beobachtet die abgeriegelte Bar Le Constellation, in der ein verheerendes Feuer während der Silvesterfeierlichkeiten Tote und Verletzte forderte.Foto: Antonio Calanni1/7Ein Feuerwehrmann beobachtet die abgeriegelte Bar Le Constellation, in der ein verheerendes Feuer während der Silvesterfeierlichkeiten Tote und Verletzte forderte.Foto: Antonio CalanniEin Auto fährt durch eine leicht verschneite Allee. Leichter Schneefall und Temperaturen um die null Grad behindern den Verkehr in Norddeutschland.Foto: Jens Büttner2/7Frischer Schnee liegt am frühen Morgen in der Hansestadt.Foto: Sebastian Engel3/7Das Wasser der Elbe drückt bei Hochwasser und einer Sturmflut auf den Hamburger FischmarktFoto: Bodo Marks4/7Abigail Strate aus Kanada springt bei der Two-Nights-Tour in Oberstdorf.Foto: Karl-Josef Hildenbrand5/7Trauernde versammeln sich, um der Opfer des Brandes in der Bar und Lounge »Le Constellation« in Crans-Montana zu gedenken.Foto: Alessandro Della Valle6/7Menschen waten im Wasser während des olar Bear Swim in Vancouver.Foto: ETHAN CAIRNS7/7