DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260102-930-488407/3

Ein Feuerwehrmann beobachtet die abgeriegelte Bar Le Constellation, in der ein verheerendes Feuer während der Silvesterfeierlichkeiten Tote und Verletzte forderte.
Foto: Antonio Calanni
Tote bei Silvesterparty in Crans-Montana
Ein Auto fährt durch eine leicht verschneite Allee. Leichter Schneefall und Temperaturen um die null Grad behindern den Verkehr in Norddeutschland.
Foto: Jens Büttner
Frischer Schnee liegt am frühen Morgen in der Hansestadt.
Foto: Sebastian Engel
Das Wasser der Elbe drückt bei Hochwasser und einer Sturmflut auf den Hamburger Fischmarkt
Foto: Bodo Marks
Abigail Strate aus Kanada springt bei der Two-Nights-Tour in Oberstdorf.
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
Trauernde versammeln sich, um der Opfer des Brandes in der Bar und Lounge »Le Constellation« in Crans-Montana zu gedenken.
Foto: Alessandro Della Valle
Menschen waten im Wasser während des olar Bear Swim in Vancouver.
Foto: ETHAN CAIRNS
