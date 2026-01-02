Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260102-930-488407/2

Frischer Schnee liegt am frühen Morgen in der Hansestadt.
Foto: Sebastian Engel
Wetter in Hamburg
Frischer Schnee liegt am frühen Morgen in der Hansestadt.
Foto: Sebastian Engel
Das Wasser der Elbe drückt bei Hochwasser und einer Sturmflut auf den Hamburger Fischmarkt
Foto: Bodo Marks
Abigail Strate aus Kanada springt bei der Two-Nights-Tour in Oberstdorf.
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
Trauernde versammeln sich, um der Opfer des Brandes in der Bar und Lounge »Le Constellation« in Crans-Montana zu gedenken.
Foto: Alessandro Della Valle
Menschen waten im Wasser während des olar Bear Swim in Vancouver.
Foto: ETHAN CAIRNS
