DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Abigail Strate aus Kanada springt bei der Two-Nights-Tour in Oberstdorf.
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
Ski nordisch/Skispringen: Weltcup
Trauernde versammeln sich, um der Opfer des Brandes in der Bar und Lounge »Le Constellation« in Crans-Montana zu gedenken.
Foto: Alessandro Della Valle
Menschen waten im Wasser während des olar Bear Swim in Vancouver.
Foto: ETHAN CAIRNS
