DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260102-930-488407/11 / 3Abigail Strate aus Kanada springt bei der Two-Nights-Tour in Oberstdorf.Foto: Karl-Josef Hildenbrand1/3Abigail Strate aus Kanada springt bei der Two-Nights-Tour in Oberstdorf.Foto: Karl-Josef HildenbrandTrauernde versammeln sich, um der Opfer des Brandes in der Bar und Lounge »Le Constellation« in Crans-Montana zu gedenken.Foto: Alessandro Della Valle2/3Menschen waten im Wasser während des olar Bear Swim in Vancouver.Foto: ETHAN CAIRNS3/3