DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260101-930-485048/71 / 14Trauer in Crans-Montana: Blumenmeer und Kerzen für Opfer des SilvesterbrandesFoto: Alessandro Della Valle1/14Trauer in Crans-Montana: Blumenmeer und Kerzen für Opfer des SilvesterbrandesFoto: Alessandro Della ValleSpektakuläres Neujahrsspringen in den Tiber in RomFoto: Andrew Medichini2/14Farbenfrohe Neujahrsparade verwandelt Londons Zentrum in eine FestmeileFoto: Yui Mok3/14Frischer Start ins Jahr: Cuxhaven feiert Neujahrsanbaden mit verkleideten SchwimmernFoto: Hauke-Christian Dittrich4/14Crans-Montana: Silvesternacht endet mit Toten nach Explosion und BrandFoto: Jean-Christophe Bott5/14Frohsinn in Mainz: Närrischer Neujahrsumzug eröffnet die Fastnachtskampagne 2026Foto: Andreas Arnold6/14U-Bahn-Station wird zum Redepult: Mamdani startet als New Yorker BürgermeisterFoto: Yuki Iwamura7/14Party im Konfettiregen: New Yorker Times Square begrüßt das neue JahrFoto: Eduardo Munoz Alvarez8/14Feuerwerk ist bei der Silvester-Veranstaltung »Yeah 26« über dem Brandenburger Tor zu sehen.Foto: Britta Pedersen9/14Feierlaune in Prag: Menschen begrüßen das neue Jahr in festlicher StimmungFoto: Šulová Kateøina10/14Eine Lichtshow wird auf den Arc de Triomphe projiziert, während ein Feuerwerk im Rahmen der Neujahrsfeierlichkeiten auf den Champs Elysees gezündet wird.Foto: Christophe Ena11/14Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen die brennende Vondelkirche in Amsterdam.Foto: REMKO DE WAAL12/14Feuerwerk über Wien zum Jahreswechsel.Foto: Max Slovencik13/14Feuerwerk erhellt den Himmel über dem Elizabeth Tower und dem London Eye im Zentrum Londons während der Neujahrsfeierlichkeiten.Foto: Jamie Lashmar14/14