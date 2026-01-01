Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Trauer in Crans-Montana: Blumenmeer und Kerzen für Opfer des Silvesterbrandes
Foto: Alessandro Della Valle
Trauer in Crans-Montana: Blumenmeer und Kerzen für Opfer des Silvesterbrandes
Foto: Alessandro Della Valle
Spektakuläres Neujahrsspringen in den Tiber in Rom
Foto: Andrew Medichini
Farbenfrohe Neujahrsparade verwandelt Londons Zentrum in eine Festmeile
Foto: Yui Mok
Frischer Start ins Jahr: Cuxhaven feiert Neujahrsanbaden mit verkleideten Schwimmern
Foto: Hauke-Christian Dittrich
Crans-Montana: Silvesternacht endet mit Toten nach Explosion und Brand
Foto: Jean-Christophe Bott
Frohsinn in Mainz: Närrischer Neujahrsumzug eröffnet die Fastnachtskampagne 2026
Foto: Andreas Arnold
U-Bahn-Station wird zum Redepult: Mamdani startet als New Yorker Bürgermeister
Foto: Yuki Iwamura
Party im Konfettiregen: New Yorker Times Square begrüßt das neue Jahr
Foto: Eduardo Munoz Alvarez
Feuerwerk ist bei der Silvester-Veranstaltung »Yeah 26« über dem Brandenburger Tor zu sehen.
Foto: Britta Pedersen
Feierlaune in Prag: Menschen begrüßen das neue Jahr in festlicher Stimmung
Foto: Šulová Kateøina
Eine Lichtshow wird auf den Arc de Triomphe projiziert, während ein Feuerwerk im Rahmen der Neujahrsfeierlichkeiten auf den Champs Elysees gezündet wird.
Foto: Christophe Ena
Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen die brennende Vondelkirche in Amsterdam.
Foto: REMKO DE WAAL
Feuerwerk über Wien zum Jahreswechsel.
Foto: Max Slovencik
Feuerwerk erhellt den Himmel über dem Elizabeth Tower und dem London Eye im Zentrum Londons während der Neujahrsfeierlichkeiten.
Foto: Jamie Lashmar
