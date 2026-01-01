Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

1 / 13
Spektakuläres Neujahrsspringen in den Tiber in Rom
Foto: Andrew Medichini
1/13
Neujahrstauchgang in Rom
Foto: Andrew Medichini
Farbenfrohe Neujahrsparade verwandelt Londons Zentrum in eine Festmeile
Foto: Yui Mok
2/13
Frischer Start ins Jahr: Cuxhaven feiert Neujahrsanbaden mit verkleideten Schwimmern
Foto: Hauke-Christian Dittrich
3/13
Crans-Montana: Silvesternacht endet mit Toten nach Explosion und Brand
Foto: Jean-Christophe Bott
4/13
Frohsinn in Mainz: Närrischer Neujahrsumzug eröffnet die Fastnachtskampagne 2026
Foto: Andreas Arnold
5/13
U-Bahn-Station wird zum Redepult: Mamdani startet als New Yorker Bürgermeister
Foto: Yuki Iwamura
6/13
Party im Konfettiregen: New Yorker Times Square begrüßt das neue Jahr
Foto: Eduardo Munoz Alvarez
7/13
Feuerwerk ist bei der Silvester-Veranstaltung »Yeah 26« über dem Brandenburger Tor zu sehen.
Foto: Britta Pedersen
8/13
Feierlaune in Prag: Menschen begrüßen das neue Jahr in festlicher Stimmung
Foto: Šulová Kateøina
9/13
Eine Lichtshow wird auf den Arc de Triomphe projiziert, während ein Feuerwerk im Rahmen der Neujahrsfeierlichkeiten auf den Champs Elysees gezündet wird.
Foto: Christophe Ena
10/13
Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen die brennende Vondelkirche in Amsterdam.
Foto: REMKO DE WAAL
11/13
Feuerwerk über Wien zum Jahreswechsel.
Foto: Max Slovencik
12/13
Feuerwerk erhellt den Himmel über dem Elizabeth Tower und dem London Eye im Zentrum Londons während der Neujahrsfeierlichkeiten.
Foto: Jamie Lashmar
13/13