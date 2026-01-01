DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260101-930-485048/61 / 13Spektakuläres Neujahrsspringen in den Tiber in RomFoto: Andrew Medichini1/13Spektakuläres Neujahrsspringen in den Tiber in RomFoto: Andrew MedichiniFarbenfrohe Neujahrsparade verwandelt Londons Zentrum in eine FestmeileFoto: Yui Mok2/13Frischer Start ins Jahr: Cuxhaven feiert Neujahrsanbaden mit verkleideten SchwimmernFoto: Hauke-Christian Dittrich3/13Crans-Montana: Silvesternacht endet mit Toten nach Explosion und BrandFoto: Jean-Christophe Bott4/13Frohsinn in Mainz: Närrischer Neujahrsumzug eröffnet die Fastnachtskampagne 2026Foto: Andreas Arnold5/13U-Bahn-Station wird zum Redepult: Mamdani startet als New Yorker BürgermeisterFoto: Yuki Iwamura6/13Party im Konfettiregen: New Yorker Times Square begrüßt das neue JahrFoto: Eduardo Munoz Alvarez7/13Feuerwerk ist bei der Silvester-Veranstaltung »Yeah 26« über dem Brandenburger Tor zu sehen.Foto: Britta Pedersen8/13Feierlaune in Prag: Menschen begrüßen das neue Jahr in festlicher StimmungFoto: Šulová Kateøina9/13Eine Lichtshow wird auf den Arc de Triomphe projiziert, während ein Feuerwerk im Rahmen der Neujahrsfeierlichkeiten auf den Champs Elysees gezündet wird.Foto: Christophe Ena10/13Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen die brennende Vondelkirche in Amsterdam.Foto: REMKO DE WAAL11/13Feuerwerk über Wien zum Jahreswechsel.Foto: Max Slovencik12/13Feuerwerk erhellt den Himmel über dem Elizabeth Tower und dem London Eye im Zentrum Londons während der Neujahrsfeierlichkeiten.Foto: Jamie Lashmar13/13